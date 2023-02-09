Cristian Lema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Lema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Lema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Lema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Lema 24 Mart 1990 tarihinde Puerto Madryn şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Franco Lema şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Lema Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Cristian Lema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Lema'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Lema Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Lema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Lema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Lema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Guillermo Brown

1 Ağu 2009 yılında Newell's U20

1 Temmuz 2010 yılında Newell's

1 Temmuz 2011 yılında Tigre

19 Temmuz 2012 yılında Quilmes

1 Temmuz 2014 yılında Belgrano

1 Temmuz 2018 yılında Benfica

7 Şubat 2019 yılında Peñarol

30 Haziran 2019 yılında Benfica

10 Temmuz 2019 yılında Newell's

30 Haziran 2020 yılında Benfica

2 Ekim 2020 yılında Damac FC

18 Şubat 2021 yılında Newell's

1 Ocak 2023 yılında Lanús

Cristian Lema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Lema şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.