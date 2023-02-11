Cristian Lucchetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Lucchetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Lucchetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Lucchetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Lucchetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Lucchetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Lucchetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Lucchetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Lucchetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Lucchetti 26 Haziran 1978 tarihinde Luján de Cuyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian David Lucchetti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Lucchetti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Cristian Lucchetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Lucchetti'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Lucchettiboyu ve yaşı kaç

Cristian Lucchetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Lucchetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Lucchetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Lucchetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında Luján de Cuyo

1 Temmuz 1996 yılında Banfield

8 Ocak 2003 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2004 yılında Banfield

15 Temmuz 2004 yılında Racing Club

4 Temmuz 2005 yılında Banfield

22 Haziran 2010 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2011 yılında Banfield

25 Temmuz 2012 yılında Atl. Tucumán

11 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

Cristian Lucchetti kimdir

Cristian Lucchetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Lucchetti şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Lucchetti nereli

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