Cristian Luduena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Luduena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Luduena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Luduena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Luduena 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Luduena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Cristian Luduena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Luduena'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristian Luduena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Luduena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Luduena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Luduena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Talleres II

1 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Cristian Luduena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Luduena şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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