Cristian Manea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Manea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Manea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Manea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Manea 9 Ağustos 1997 tarihinde Agigea şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Marian Manea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Manea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Manea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Manea'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Manea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristianmanea4/

http://www.facebook.com/profile.phpid100008904941201

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Cristian Manea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Manea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Manea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Manea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2015 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2015 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2019 yılında Apol. Limassol

2 Eylül 2019 yılında FCSB

30 Ocak 2020 yılında Apol. Limassol

31 Ocak 2020 yılında CFR Cluj

10 Ağustos 2020 yılında Apol. Limassol

6 Eylül 2020 yılında CFR Cluj

Cristian Manea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Manea şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Manea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 4 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Rumänien U23 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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