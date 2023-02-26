Cristian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Martinez 1 Ocak 1988 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Martínez Borja şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Cristian Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Martinez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Mogi Mirim

30 Haziran 2008 yılında Inter B

1 Temmuz 2008 yılında Guaratinguetá

1 Kasım 2008 yılında Inter B

1 Ocak 2009 yılında Guaratinguetá

1 Haziran 2009 yılında Caxias-RS

1 Temmuz 2010 yılında Flamengo

31 Aralık 2010 yılında Caxias-RS

1 Ocak 2011 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2012 yılında Caxias-RS

1 Ağustos 2012 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2013 yılında Caxias-RS

15 Ağustos 2013 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2015 yılında Lobos BUAP

31 Aralık 2015 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2016 yılında CD América

2 Ağustos 2018 yılında LDU Quito

25 Temmuz 2019 yılında CD América

26 Temmuz 2019 yılında LDU Quito

7 Temmuz 2021 yılında Junior FC

17 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

Cristian Martinez kimdir

Cristian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Martinez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Sugamuxi (2004), Santa Fé (2005)

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Cristian Martinez nereli

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