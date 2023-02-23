Cristian Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Maxim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Maxim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Maxim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Maxim 26 Nisan 2003 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Maxim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Medias 2022 futbol takımında oynamaktadır. ACS Medias 2022 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Maxim'nin ACS Medias 2022 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Maxim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Maxim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Maxim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Maxim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

1 Şubat 2023 yılında Medias 2022

30 Haziran 2023 yılında UTA Arad

Cristian Maxim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Maxim şuan ACS Medias 2022 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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