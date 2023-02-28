Cristian Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Mejia 15 Aralık 1992 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Adrián Mejía Quintanilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Mejia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Cristian Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Mejia'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Mejia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/cmejiaquintanilla15/

Cristian Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

17 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

20 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

19 Temmuz 2021 yılında UTC

Cristian Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Mejia şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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