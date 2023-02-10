Cristian Menendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Menendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Menendez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Menendez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Menendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Menendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Menendez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Menendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Menendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Menendez 2 Nisan 1988 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Matías Menéndez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Menendez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Cristian Menendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Menendez'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Menendezboyu ve yaşı kaç

Cristian Menendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Menendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Menendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Menendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Lanús II

1 Ocak 2009 yılında Lanús

1 Temmuz 2010 yılında CS Emelec

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Ağu 2011 yılında Libertad

30 Haziran 2012 yılında Lanús

1 Temmuz 2012 yılında Libertad

31 Aralık 2012 yılında Lanús

18 Ocak 2013 yılında Quilmes

30 Haziran 2013 yılında Lanús

12 Temmuz 2013 yılında Independiente

30 Haziran 2014 yılında Lanús

21 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2017 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2020 yılında Puebla FC

9 Eylül 2020 yılında CD Everton

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

Cristian Menendez kimdir

Cristian Menendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Menendez şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Cristian Menendez nereli

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