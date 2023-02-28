Cristian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Meza 21 Mayıs 2004 tarihinde Cauquenes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Andrés Meza Aravena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Meza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hattrick yapmaktadır. Cristian Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Meza'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Cristian Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Meza şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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