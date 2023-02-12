Cristian Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Montano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Montano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cristian Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Montano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Montano 11 Aralık 1991 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Alexis Montaño Castillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Montano Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Montano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Montano'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Montano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cmontano11/

Cristian Montanoboyu ve yaşı kaç

Cristian Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2010 yılında West Ham Res.

5 Ağu 2011 yılında Notts County

9 Ekim 2011 yılında West Ham Res.

13 Ekim 2011 yılında Swindon Town

8 Kasım 2011 yılında West Ham Res.

17 Kasım 2011 yılında FC Dag & Red

31 Aralık 2011 yılında West Ham Res.

8 Şubat 2012 yılında Notts County

7 Mart 2012 yılında West Ham Res.

16 Mart 2012 yılında Oxford United

30 Haziran 2012 yılında West Ham Res.

17 Ağu 2012 yılında Oldham Athletic

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında CD América

2 Temmuz 2015 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2017 yılında Port Vale

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Cristian Montano kimdir

Cristian Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Montano şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

West Ham United FC (2002-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Montano nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oli Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oli Shaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oli Shaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Doidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Doidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Doidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Doidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Günlerce enkaz altında kaldı! 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Günlerce enkaz altında kaldı! 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?