Cristian Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Montano 11 Aralık 1991 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Alexis Montaño Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Montano Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Montano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Montano'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Montano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cmontano11/

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Cristian Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2010 yılında West Ham Res.

5 Ağu 2011 yılında Notts County

9 Ekim 2011 yılında West Ham Res.

13 Ekim 2011 yılında Swindon Town

8 Kasım 2011 yılında West Ham Res.

17 Kasım 2011 yılında FC Dag & Red

31 Aralık 2011 yılında West Ham Res.

8 Şubat 2012 yılında Notts County

7 Mart 2012 yılında West Ham Res.

16 Mart 2012 yılında Oxford United

30 Haziran 2012 yılında West Ham Res.

17 Ağu 2012 yılında Oldham Athletic

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında CD América

2 Temmuz 2015 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2017 yılında Port Vale

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Cristian Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Montano şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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