Cristian Nedelcovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nedelcovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Nedelcovici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Nedelcovici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Nedelcovici 2 Haziran 1993 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Nedelcovici Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 12 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Nedelcovici'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Nedelcovici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Nedelcovici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Nedelcovici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Nedelcovici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Conpet Ploiesti

21 Temmuz 2014 yılında FC Podari

1 Ağustos 2018 yılında Astra Giurgiu

12 Ağustos 2019 yılında Metaloglobus

Cristian Nedelcovici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Nedelcovici şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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