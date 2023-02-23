Cristian Negut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Negut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Negut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Negut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Negut 9 Aralık 1995 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Daniel Neguţ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Negut Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Negut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 7 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Cristian Negut'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Negut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Negut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Negut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Negut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında ACS Urban Titu

7 Şubat 2016 yılında Chindia

18 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2022 yılında Chindia

Cristian Negut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Negut şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Urban Titu

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.