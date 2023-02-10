Cristian Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Nunez 20 Eylül 1997 tarihinde Villa Hayes şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian David Núñez Morales şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Nunez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Cristian Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Nunez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vélez II

8 Eylül 2020 yılında Lanús II

11 Şubat 2021 yılında Platense

30 Haziran 2021 yılında Lanús II

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

31 Aralık 2022 yılında Lanús II

1 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Cristian Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Nunez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.