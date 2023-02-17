Cristian Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Nunez 12 Ağu 2000 tarihinde Itapé şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian David Núñez Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Nunez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Nunez'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Huracán II

2 Haziran 2022 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Huracán II

Cristian Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Nunez şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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