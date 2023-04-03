Cristian Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Oancea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cristian Oancea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cristian Oancea {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cristian Oancea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Oancea'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cristian Oancea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cristian Oancea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cristian Oancea şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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