Cristian Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ojeda 22 Ocak 1999 tarihinde Misiones şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Rómulo Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ojeda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Ojeda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Cristian Ojeda'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Talleres II

1 Mart 2019 yılında Portland 2

31 Aralık 2019 yılında Talleres II

6 Ağustos 2020 yılında CA Atenas

5 Ekim 2020 yılında Talleres II

26 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2021 yılında Talleres II

5 Temmuz 2021 yılında Tlaxcala

30 Haziran 2022 yılında Talleres II

Cristian Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ojeda şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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