Cristian Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Ortiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ortiz 20 Ağustos 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Jonatan Ortíz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ortiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Cristian Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Ortiz'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

1 Temmuz 2012 yılında Indep'te II

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

31 Aralık 2016 yılında Indep'te II

27 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2017 yılında Indep'te II

23 Temmuz 2018 yılında U. San Martín

14 Şubat 2019 yılında Sport. Cristal

26 Şubat 2020 yılında Independiente

12 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

19 Ocak 2022 yılında Charlotte

26 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

5 Ağustos 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2023 yılında Club Tijuana

Cristian Ortiz kimdir

Cristian Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ortiz şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Cristian Ortiz nereli

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