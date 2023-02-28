Cristian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Palacios 2 Eylül 1990 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Martín Palacios Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Palacios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Cristian Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Palacios'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CrPalacios30

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http://instagram.com/crispalacios90/

Cristian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Peñarol

27 Ocak 2011 yılında Central

30 Haziran 2011 yılında Peñarol

10 Ocak 2012 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2012 yılında Peñarol

18 Ocak 2013 yılında Tanque Sisley

31 Aralık 2013 yılında Peñarol

21 Ocak 2014 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2014 yılında Peñarol

4 Şubat 2015 yılında Juventud

31 Temmuz 2015 yılında Peñarol

6 Ağustos 2016 yılında CA Temperley

18 Ocak 2017 yılında Peñarol

19 Ocak 2017 yılında Wanderers

31 Temmuz 2017 yılında Peñarol

16 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

16 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2019 yılında Puebla FC

18 Ocak 2020 yılında Unión Española

15 Ocak 2021 yılında Puebla FC

25 Şubat 2021 yılında Unión Española

7 Ocak 2022 yılında U. de Chile

Cristian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Palacios şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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