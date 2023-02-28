Cristian Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Paredes 14 Temmuz 1990 tarihinde Yataity del Norte şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian David Paredes Orquiola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Paredes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Paredes'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD Santaní

1 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2020 yılında Luqueño

15 Ekim 2020 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2021 yılında Yaracuyanos

1 Ocak 2022 yılında 3 de Febrero

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Cristian Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Paredes şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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