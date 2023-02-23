Cristian Pascaluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pascaluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Pascaluta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Pascaluta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Pascaluta 8 Eylül 2005 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Păscăluță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Pascaluta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Bardar futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Bardar takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Pascaluta'nin FC Victoria Bardar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Pascaluta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian_pasca8/

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Cristian Pascaluta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Pascaluta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Pascaluta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Pascaluta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Victoria Bardar

28 Temmuz 2022 yılında Dacia Buiucani

20 Şubat 2023 yılında Victoria Bardar

Cristian Pascaluta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Pascaluta şuan FC Victoria Bardar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Pascaluta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv MoscowAcademia Dacia Buiucani Chișinău

Moldova U17 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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