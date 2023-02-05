Cristian Pavon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pavon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Pavon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Pavon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Pavon 21 Ocak 1996 tarihinde Anisacate şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian David Pavón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Pavon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Hidalgo yapmaktadır. Cristian Pavon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Pavon'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristian Pavon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kichanpavon/

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Cristian Pavon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Pavon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Pavon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Pavon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Talleres

9 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

18 Temmuz 2014 yılında CA Colón

31 Aralık 2014 yılında Boca Juniors

8 Ağu 2019 yılında Los Angeles

31 Aralık 2020 yılında Boca Juniors

18 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG

Cristian Pavon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Pavon şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Pavon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 4 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 5 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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