Cristian Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Paz 24 Nisan 1995 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ignacio Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Paz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Cristian Paz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Paz'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Karpaty

30 Haziran 2017 yılında Temperley U20

15 Ağustos 2017 yılında San Miguel

30 Haziran 2018 yılında Temperley U20

1 Ağustos 2018 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

8 Şubat 2021 yılında CD Morón

26 Ocak 2023 yılında FC Voluntari

Cristian Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Paz şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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