Cristian Pellerano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pellerano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Pellerano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Pellerano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Pellerano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pellerano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Pellerano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pellerano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Pellerano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Pellerano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Pellerano 1 Şubat 1982 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alberto Pellerano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Pellerano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Pellerano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Cristian Pellerano'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Pellerano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Pellerano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Pellerano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Pellerano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Atlanta

1 Ocak 2005 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2005 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2007 yılında Racing Club

1 Ocak 2008 yılında Arsenal Sarandí

1 Ağustos 2009 yılında CA Colón

1 Temmuz 2010 yılında Independiente

11 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2015 yılında América

1 Temmuz 2015 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2016 yılında América

1 Temmuz 2016 yılında Cafetaleros

31 Aralık 2016 yılında América

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2017 yılında América

25 Ocak 2018 yılında Independiente

Cristian Pellerano kimdir

Cristian Pellerano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Pellerano şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

River Plate

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Cristian Pellerano nereli

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