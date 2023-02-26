Cristian Penilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Penilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Penilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Penilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Penilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Penilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Penilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Penilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Penilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Penilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Penilla 2 Mayıs 1991 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Anderson Penilla Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Penilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Cristian Penilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Penilla'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Penilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristianpenij_23/

Cristian Penilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Penilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Penilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Penilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2009 yılında CD Espoli U20

1 Ocak 2010 yılında CD Espoli

27 Ocak 2012 yılında Deportivo Quito

22 Ocak 2013 yılında Barcelona SC

1 Ocak 2015 yılında Pachuca

2 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

15 Temmuz 2017 yılında Chapecoense

22 Ocak 2018 yılında Pachuca

23 Ocak 2018 yılında New England

31 Aralık 2018 yılında Pachuca

1 Ocak 2019 yılında New England

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2021 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2022 yılında Dep. Cuenca

Cristian Penilla kimdir

Cristian Penilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Penilla şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cristian Penilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Cristian Penilla nereli

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