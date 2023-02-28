Cristian Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Riquelme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Riquelme 14 Ekim 2003 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Alonso Riquelme Piña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Riquelme Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Cristian Riquelme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Everton U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Riquelme'nin CD Everton U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Riquelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Riquelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Riquelme kimdir

Cristian Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Riquelme şuan CD Everton U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cristian Riquelme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Cristian Riquelme nereli

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