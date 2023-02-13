Cristian Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Rivero 21 Mart 1998 tarihinde Gandia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Rivero Sabater şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Rivero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTEGRAL ADVISING FOOTBALL S.L yapmaktadır. Cristian Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Rivero'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Rivero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristianriverooficial/

Cristian Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2017 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2020 yılında Valencia

28 Ocak 2022 yılında Alcorcón

30 Haziran 2022 yılında Valencia

Cristian Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Rivero şuan Valencia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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