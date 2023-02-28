Cristian Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Riveros 16 Ekim 1982 tarihinde Juan Augusto Saldívar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Miguel Riveros Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Riveros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Riveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Riveros'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1997 yılında Cristóbal Colón

1 Ocak 1998 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2002 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2003 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2006 yılında Libertad

1 Temmuz 2007 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2010 yılında Sunderland

1 Ağustos 2011 yılında Kayserispor

1 Haziran 2012 yılında Sunderland

1 Temmuz 2012 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2013 yılında Grêmio

10 Ocak 2015 yılında Olimpia

1 Ocak 2018 yılında Libertad

7 Ocak 2020 yılında Nacional

19 Ocak 2022 yılında Libertad

Cristian Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Riveros şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Riveros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colón de J.A. Saldivar

Paraguay takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 15 gol atmıştır.

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