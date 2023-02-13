Cristian Salvador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Salvador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Salvador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Salvador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Salvador 20 Kasım 1994 tarihinde Zamora şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Salvador González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Salvador Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Cristian Salvador, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Salvador'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Salvador Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Salvador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Salvador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Salvador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zamora CF

31 Ağu 2015 yılında Sestao River

29 Temmuz 2016 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2021 yılında SD Huesca

Cristian Salvador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Salvador şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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