Cristian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Sanchez 2 Ekim 1991 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristián Hernán Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Sanchez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2018 yılında All Boys

13 Ağu 2019 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

4 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Cristian Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Sanchez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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