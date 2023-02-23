Cristian Sapunaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sapunaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Sapunaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Sapunaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Sapunaru 5 Nisan 1984 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Cristian Săpunaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Sapunaru Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Republic yapmaktadır. Cristian Sapunaru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Sapunaru'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Sapunaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Sapunaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Sapunaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Sapunaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında FC National

1 Temmuz 2006 yılında Rapid Bukarest

1 Temmuz 2008 yılında FC Porto

1 Ocak 2010 yılında Rapid Bukarest

30 Haziran 2010 yılında FC Porto

31 Ağustos 2012 yılında Real Zaragoza

25 Temmuz 2013 yılında Elche CF

21 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2015 yılında Rapid Bukarest

1 Eylül 2015 yılında Pandurii

21 Temmuz 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2019 yılında Denizlispor

23 Ocak 2020 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Cristian Sapunaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Sapunaru şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Sapunaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 22 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

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