Cristian Sencion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sencion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Sencion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Sencion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Sencion 28 Ocak 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Emanuel Sención Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Sencion Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cristian Sencion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Sencion'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Sencion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Sencion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Sencion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Sencion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Liverpool FC

9 Ocak 2019 yılında Juventud

31 Aralık 2019 yılında Liverpool FC

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

27 Haziran 2020 yılında Rampla Jrs

10 Nisan 2021 yılında Albion FC

29 Haziran 2022 yılında Gualaceo SC

Cristian Sencion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Sencion şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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