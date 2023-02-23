Cristian Sirghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Sirghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Sirghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Sirghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Sirghi 23 Kasım 1986 tarihinde Galaţi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Bogdan Sîrghi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Sirghi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Sirghi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Sirghi'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Sirghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Sirghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Sirghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Sirghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Otelul Galati

17 Temmuz 2014 yılında Maccabi Netanya

22 Temmuz 2015 yılında Concordia

21 Ocak 2016 yılında Ermis Aradippou

9 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2017 yılında Pandurii

8 Ağustos 2017 yılında Gaz Metan

20 Ağustos 2018 yılında Flamurtari FC

7 Ocak 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

22 Ağustos 2020 yılında Otelul Galati

Cristian Sirghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Sirghi şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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