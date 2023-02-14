Cristian Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Souza 28 Ağu 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Souza España şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Souza Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Cristian Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Souza'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rentistas

1 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

24 Ocak 2017 yılında Sud America

31 Aralık 2017 yılında Danubio FC

14 Ocak 2018 yılında Liverpool FC

10 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2020 yılında Pachuca

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Mayıs 2021 yılında Cerro Largo

18 Temmuz 2021 yılında AC Bellinzona

Cristian Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Souza şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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