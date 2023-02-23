Cristian Stefan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Stefan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Stefan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cristian Stefan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cristian Stefan 16 Mayıs 2005 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Andrei Ștefan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cristian Stefan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Stefan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Stefan'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cristian Stefan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cristian Stefan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında U. Constanta
30 Haziran 2023 yılında FCSB U19
Cristian Stefan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cristian Stefan şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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