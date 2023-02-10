Cristian Tarragona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Tarragona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Tarragona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Tarragona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Tarragona 9 Nisan 1991 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Alberto Tarragona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Tarragona Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Cristian Tarragona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Tarragona'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Tarragona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Tarragona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Tarragona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Tarragona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2012 yılında Alvear FBC

1 Temmuz 2014 yılında Santamarin

1 Ocak 2015 yılında Tiro Federal

6 Ağu 2015 yılında Juv. Unida (SL)

5 Ocak 2016 yılında CA Temperley

8 Ağu 2016 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2017 yılında CA Temperley

9 Ağu 2017 yılında Atlante

16 Temmuz 2018 yılında Platense

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

4 Ağu 2020 yılında Vélez Sarsfield

17 Ocak 2022 yılında Gimnasia

Cristian Tarragona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Tarragona şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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