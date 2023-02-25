Cristian Tobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Tobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Tobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cristian Tobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cristian Tobar 5 Temmuz 2000 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Alejandro Tobar Luna şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cristian Tobar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Tobar'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cristian Tobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cristian Tobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Imbabura SC
3 Ocak 2023 yılında Independiente
Cristian Tobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cristian Tobar şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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