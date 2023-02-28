Cristian Toro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Toro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Toro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Toro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Toro 10 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Toro Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Cristian Toro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Toro'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Toro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Toro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Toro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Toro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Toro şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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