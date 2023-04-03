Cristian Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Torres 24 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Torres Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına - tarihinde katılmıştır. Cristian Torres'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Torres şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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