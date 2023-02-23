Cristian Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Valencia 4 Aralık 1991 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Camilo Valencia Sifuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Valencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Valencia'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2017 yılında Árabe Unido

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

6 Temmuz 2018 yılında San Miguelito

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

28 Ocak 2021 yılında SJK Seinäjoki

31 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Cristian Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Valencia şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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