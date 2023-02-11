Cristian Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Varela 9 Haziran 1990 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Alberto Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Varela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Varela'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında All Boys

1 Ocak 2012 yılında Tiro Federal

30 Haziran 2012 yılında All Boys

10 Temmuz 2013 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2017 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Cristian Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Varela şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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