Cristian Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Vega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Vega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Vega

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Vega 17 Eylül 1993 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Orlando Vega şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Vega Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Cristian Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Vega'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Vegaboyu ve yaşı kaç

Cristian Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Central Córdoba

26 Ocak 2022 yılında CA Colón

Cristian Vega kimdir

Cristian Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Vega şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Vega nereli

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