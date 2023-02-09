Cristian Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Zabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Zabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Zabala 4 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Exequiel Zabala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Zabala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMO INTERNATIONAL GROUP yapmaktadır. Cristian Zabala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Zabala'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Zabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Zabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Zabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Zabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

26 Ekim 2020 yılında Tigre

Cristian Zabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Zabala şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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