Cristian Zavala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Zavala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Zavala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Zavala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Zavala 3 Ağustos 1999 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Alexander Zavala Briones şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Zavala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cristian Zavala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Zavala'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Zavala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Zavala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristian Zavala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Zavala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Coquimbo Unido

18 Ocak 2020 yılında CDF Vial

29 Kasım 2020 yılında Coquimbo Unido

17 Mart 2021 yılında Melipilla

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

27 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2023 yılında Colo Colo

Cristian Zavala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Zavala şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Zavala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.