Cristian Zetu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Zetu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Zetu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Zetu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Zetu 9 Temmuz 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Zetu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Zetu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Zetu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Zetu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Zetu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Zetu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ripensia

Cristian Zetu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Zetu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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