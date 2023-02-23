Cristiano Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristiano Figueiredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristiano Figueiredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristiano Figueiredo 29 Kasım 1990 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Portekiz,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristiano Pereira Figueiredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristiano Figueiredo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristiano Figueiredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristiano Figueiredo'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristiano Figueiredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristiano Figueiredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristiano Figueiredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristiano Figueiredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Académico S17

1 Temmuz 2006 yılında Académica S17

1 Temmuz 2007 yılında Penalva U19

1 Temmuz 2008 yılında Braga U19

1 Temmuz 2009 yılında SC Braga

1 Temmuz 2010 yılında Vizela

31 Aralık 2010 yılında SC Braga

1 Temmuz 2011 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2012 yılında SC Braga

1 Temmuz 2014 yılında Coimbra

30 Haziran 2015 yılında SC Braga

5 Ocak 2016 yılında Panetolikos

6 Ocak 2017 yılında Belenenses

3 Temmuz 2017 yılında Vitória Setúbal

4 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

21 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Cristiano Figueiredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristiano Figueiredo şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristiano Figueiredo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Penalva do Castelo (2003/04 + 2007/08), Académico Viseu FC (2004-06), Académica Coimbra (2006/07), SC Braga (2008/09)

Portekiz U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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