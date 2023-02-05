Cristiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristiano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristiano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristiano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristiano 29 Ağu 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristiano da Silva Leite şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristiano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RN Sports yapmaktadır. Cristiano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristiano'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristiano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/crisleite15/

Cristianoboyu ve yaşı kaç

Cristiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CRB

31 Ekim 2014 yılında Vitória-PE

1 Kasım 2014 yılında Murici

31 Aralık 2014 yılında Vitória-PE

16 Ocak 2015 yılında Bonsucesso FC

4 Mayıs 2015 yılında Vitória-PE

5 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2015 yılında Vitória-PE

29 Ocak 2016 yılında Volta Redonda

30 Kasım 2016 yılında Vitória-PE

1 Ocak 2017 yılında Volta Redonda

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

22 Ocak 2018 yılında Volta Redonda

23 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

14 Ocak 2022 yılında Fluminense

Cristiano kimdir

Cristiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristiano şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristiano nereli

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