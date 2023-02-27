Cristiano Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristiano Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristiano Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristiano Mendes 6 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristiano Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Straight-Line Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristiano Mendes'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristiano Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristiano Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristiano Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristiano Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hamm Benfica

14 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Cristiano Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristiano Mendes şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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