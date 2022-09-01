Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!

Fenerbahçe,efsane bir transfere imza atmak için yoğun çaba sarf ediyor. Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'yu sarı kanaryaya bağlamak isteyen Ali Koç'un yeni oyuncusuyla son pürüzleri konuştuğu öğrenildi. Ronaldo ile yüz yüze görüşen Başkan Ali Koç, tüm imkanları zorluyor.

TARİHİ TRANSFER

Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Ronaldo ile görüştüğü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.Bir başka iddiaya göre; iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.