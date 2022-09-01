Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Son detaylar ise görüşülmeye devam ediyor.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!

Fenerbahçe,efsane bir transfere imza atmak için yoğun çaba sarf ediyor. Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'yu sarı kanaryaya bağlamak isteyen Ali Koç'un yeni oyuncusuyla son pürüzleri konuştuğu öğrenildi. Ronaldo ile yüz yüze görüşen Başkan Ali Koç, tüm imkanları zorluyor.

Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!

TARİHİ TRANSFER

Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Ronaldo ile görüştüğü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.Bir başka iddiaya göre; iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

Cristiano Ronaldo artık Fenerbahçe'de oynayacak! Tarihi transfer!

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı!
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı!
İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopayla saldırdılar! "Bu kalleş saldırıyı kınıyorum"
İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopayla saldırdılar! "Bu kalleş saldırıyı kınıyorum"
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
Aman dikkat! Süre uzatıldı: Bankalar emekli promosyonunda durdurulamıyor! Akbank, Garanti, Yapı Kredi Bankaları ...
Aman dikkat! Süre uzatıldı: Bankalar emekli promosyonunda durdurulamıyor! Akbank, Garanti, Yapı Kredi Bankaları ...
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Tıklayın diye değil, yararlanın diye! Başvuranın elektrik faturası devletten! Yapmanız gereken çok basit!
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak