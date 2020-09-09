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  3. Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarih yazdı!

Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarih yazdı!

Dünya futbolunun yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Milli Takımı ile bir rekora daha imza attı. Ronaldo, Uluslar Ligi'nde oynanan son maçta attığı iki gol ile Portekiz'de 100 gol barajını geçen ikinci isim oldu.

Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarih yazdı!

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçlar 9 karşılaşma ile sona erdi. Geceye damga vuran isim ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, takımının İsveç'i 2-0 yendiği maçta, 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Bununla birlikte Portekiz Milli Takımında 100. ve 101. gollerini atan Ronaldo, milli takımlar bazında 100 gol barajını geçen ilk Avrupalı futbolcu oldu. 

Ronaldo, aynı zamanda İranlı Ali Daei'nin (109) ardından erkekler futbolunda milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu. 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki gecenin sonuçları şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Danimarka-İngiltere: 0-0

Belçika-İzlanda: 5-1

3. Grup:

Fransa-Hırvatistan: 4-2

İsveç-Portekiz: 0-2

C Ligi

1. Grup:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1

Karadağ-Lüksemburg: 0-1

2. Grup:

Ermenistan-Estonya: 2-0

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1

D Ligi

2. Grup:

San Marino-Liechtenstein: 0-2

Onur Çelik
Spor Editörü


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