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  3. Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

Eski Portekiz sömürgesi olan Hindistan'ın Goa bölgesinde yapılan bir Cristiano Ronaldo heykeli ülkede tartışma konusu oldu. Portekizli yıldızın heykelini halkın bir kısmı desteklerken bir kısmı ise yoğun bir şekilde eleştirdi.

Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez futbolu dışında konuşuluyor. Birçok ülkede heykeli bulunan yıldız ismin heykeli Hindistan'ın Goa bölgesine de yapıldı. Daha önce Portekiz sömürgesine uğramış bu bölgeye Portekizli bir futbolcunun heykelinin yapılması tartışmalara yol açarken bu durumun Hindistan halkına yapılan bir saygısızlık olarak görüldüğü ifade edildi.

ÜLKEDE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Daha önce Portekiz'in sömürgesine uğramış ve 60 yıl önce bağımsızlığını ilan etmiş olan Goa bölgesine Manchester United takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi halkı ikiye böldü. Kimi vatandaşlar bu durumu desteklerken kimisi ise heykelin yıkılmasını, bunun kendilerini aşağıladığını dile getirdi.

Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

TOPLANARAK PROTESTO ETTİLER

Bu durumu eleştiren halkın bir kesimi örgütlenerek durumu protesto etmek istedi. Bu kapsamda ellerindeki siyah bayraklarla heykelin dikildiği bölgeye giden topluluk, kendi ülkelerinden bir oyuncu yerine yabancı oyuncunun heykelinin dikilmesine ve bu ismin kendilerini sömüren Portekiz ülkesinin vatandaşı olmasına tepki göstererek heykelin bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

GENÇLERİN ESİNLENMESİ HEDEFLENDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo ise "İnsanlar futboldan bahsederken Cristiano Ronaldo'dan söz ediyor. Bu nedenle biz de erkekler ve kızlar çok genç yaşlarında ondan esinlensin ve bu spor için sevgi ve hırsları artsın diye böyle bir heykel dikme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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