Cristiano Ronaldo bu kez de heykeliyle adından söz ettirdi! Hindistan halkı ikiye bölündü!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez futbolu dışında konuşuluyor. Birçok ülkede heykeli bulunan yıldız ismin heykeli Hindistan'ın Goa bölgesine de yapıldı. Daha önce Portekiz sömürgesine uğramış bu bölgeye Portekizli bir futbolcunun heykelinin yapılması tartışmalara yol açarken bu durumun Hindistan halkına yapılan bir saygısızlık olarak görüldüğü ifade edildi.

Daha önce Portekiz'in sömürgesine uğramış ve 60 yıl önce bağımsızlığını ilan etmiş olan Goa bölgesine Manchester United takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi halkı ikiye böldü. Kimi vatandaşlar bu durumu desteklerken kimisi ise heykelin yıkılmasını, bunun kendilerini aşağıladığını dile getirdi.

Bu durumu eleştiren halkın bir kesimi örgütlenerek durumu protesto etmek istedi. Bu kapsamda ellerindeki siyah bayraklarla heykelin dikildiği bölgeye giden topluluk, kendi ülkelerinden bir oyuncu yerine yabancı oyuncunun heykelinin dikilmesine ve bu ismin kendilerini sömüren Portekiz ülkesinin vatandaşı olmasına tepki göstererek heykelin bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo ise "İnsanlar futboldan bahsederken Cristiano Ronaldo'dan söz ediyor. Bu nedenle biz de erkekler ve kızlar çok genç yaşlarında ondan esinlensin ve bu spor için sevgi ve hırsları artsın diye böyle bir heykel dikme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT